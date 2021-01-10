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Путин проведет встречу с Алиевым и Пашиняном в Москве 11 января
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин проведет встречу с Алиевым и Пашиняном в Москве 11 января

Виктория Родимкина

Внешняя политика

По инициативе президента РФ Владимира Путина 11 января в Москве состоятся трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье, 10 января.

Во время встречи будет обсуждаться ход реализации пунктов договоренности лидеров России, Азербайджана, Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября прошлого года. Кроме того, главы государств обсудят дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем.

Также будет уделено внимание вопросам оказания помощи гражданам, живущим в пострадавших от военных действий районах. Лидеры трех государств обсудят развитие торгово-экономических и транспортных связей в Карабахе.

Помимо этого, в пресс-службе Кремля сообщается, что будут проведены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

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Владимир ПутинИльхам АлиевНикол Пашинян
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