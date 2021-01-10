Американское общество кинокритиков назвало лучший фильм 2020 года

Кадр из фильма «Земля кочевников» (2020)

Национальное общество кинокритиков США признало драму «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао главным фильмом 2020 года. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Отмечается, что Хлоя Чжао признана лучшим режиссером. Обладательница двух премий «Оскар» Фрэнсис Макдорманд победила в номинации «Лучшая актриса». В драме она исполнила роль безработной женщины, вынужденной кочевать по стране в поисках жилья и средств к существованию. Отмечается, что основой киноленты стала книга Джессики Брудер «Земля кочевников: как выжить в Америке в XXI веке».

В 2020 году драма получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Премьера киноленты в России намечена на 25 марта.

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