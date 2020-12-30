Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Назван самый популярный снимок 2020 года в Instagram
Фото: pixabay.com

Назван самый популярный снимок 2020 года в Instagram

Ксения Монахова

Звезды

Самым популярным снимком 2020 года в социальной сети Instagram оказалась фотография португальского футболиста Криштиану Роналду. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Daily Mail.

На черно-белом снимке, опубликованном в ноябре, форвард «Ювентуса» стоит рядом с легендарным спортсменом Диего Марадоной. Фотография набрала свыше 19 миллионов лайков. Напомним, Марадона скончался 25 ноября на 61-м году жизни. По этому поводу и был опубликован снимок с легендой футбола.

Вторым по популярности в Сети Instagram оказался снимок с актером Чедвиком Боузманом, который прославился благодаря главной роли в фильме Marvel «Черная пантера». Пост о смерти звезды набрал 19,1 миллиона лайков. Боузман умер от рака толстой кишки. Кстати, твит о смерти американского актера набрал рекордное количество лайков за всю историю Twitter.

На третьем месте оказался снимок Лионеля Месси с Марадоной. Пост набрал 16,2 миллиона лайков.

В топ-10 популярных фотографий также вошли четыре снимка американской модели Кайли Дженнер, а также баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Читайте также: Регина Тодоренко травмировала ногу на отдыхе на Бали

Криштиану Роналдуфото в соцсетиСоциальная сеть «Инстаграм»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На любого слона найдется «Булава»

Артем Чубар
Артем Чубар

Мат, мать его, неистребим

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Все мнения
О проекте