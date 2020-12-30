Назван самый популярный снимок 2020 года в Instagram

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Самым популярным снимком 2020 года в социальной сети Instagram оказалась фотография португальского футболиста Криштиану Роналду. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Daily Mail.

На черно-белом снимке, опубликованном в ноябре, форвард «Ювентуса» стоит рядом с легендарным спортсменом Диего Марадоной. Фотография набрала свыше 19 миллионов лайков. Напомним, Марадона скончался 25 ноября на 61-м году жизни. По этому поводу и был опубликован снимок с легендой футбола.

Вторым по популярности в Сети Instagram оказался снимок с актером Чедвиком Боузманом, который прославился благодаря главной роли в фильме Marvel «Черная пантера». Пост о смерти звезды набрал 19,1 миллиона лайков. Боузман умер от рака толстой кишки. Кстати, твит о смерти американского актера набрал рекордное количество лайков за всю историю Twitter.

На третьем месте оказался снимок Лионеля Месси с Марадоной. Пост набрал 16,2 миллиона лайков.

В топ-10 популярных фотографий также вошли четыре снимка американской модели Кайли Дженнер, а также баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

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