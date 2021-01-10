Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Владимир Путин провел совещание по вопросам нагорнокарабахского урегулирования
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин провел совещание по вопросам нагорнокарабахского урегулирования

Никита Абрамов

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсудили вопросы нагорнокарабахского урегулирования. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила пресс-служба Кремля.

— Второй вопрос — совершенно конкретный, международного характера, связанный с обеспечением мирного процесса в нагорнокарабахском урегулировании и вообще ситуацией на Южном Кавказе, — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Отмечается, что совещание прошло в преддверии саммита лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого лидеры обсудили грядущие трехсторонние переговоры.

Читайте также: Российские миротворцы обезвредили около 19 тысяч взрывоопасных предметов в Карабахе

совещаниеВладимир ПутинНагорный Карабах
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Все мнения
О проекте