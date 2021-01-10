Владимир Путин провел совещание по вопросам нагорнокарабахского урегулирования
Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсудили вопросы нагорнокарабахского урегулирования. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила пресс-служба Кремля.
— Второй вопрос — совершенно конкретный, международного характера, связанный с обеспечением мирного процесса в нагорнокарабахском урегулировании и вообще ситуацией на Южном Кавказе, — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Отмечается, что совещание прошло в преддверии саммита лидеров РФ, Азербайджана и Армении.
Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого лидеры обсудили грядущие трехсторонние переговоры.
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