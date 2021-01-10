«Это слишком шикарно»: поклонников восхитила похорошевшая после развода Пелагея

Фото: instagram.com/pelageya_insta

Российская эстрадная певица Пелагея поделилась с поклонниками новым снимком. Фотографию она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке артистка красуется в модной шубке из экомеха. При этом Пелагея обновила стрижку и заметно похудела. Поклонникам понравилась смена образа. Многие подчеркнули, что развод пошел певице на пользу. Фотография эффектной артистки собрала почти 500 комментариев, а понравилась более чем 40 тысячам фолловеров.

«Поля, вы невозможная красотка!»; «Поля, такая вы замечательная! Даже настроение поднялось»; «Нет, ну это слишком шикарно. Какая же вы красивая!» — написали поклонники.

Напомним, что Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. В браке у пары родилась дочь Таисия. В декабре 2019 года певица сообщила, что собирается развестись. Официальную причину расставания супруги не назвали. Позднее хоккеист выложил пост, где написал, что в их разводе нет вины третьих лиц.

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