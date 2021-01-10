СМИ: Однопартийцы Трампа считают, что он не будет выдвигаться в президенты в 2024 году

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Более полудюжины соратников действующего президента США Дональда Трампа считают, что он не станет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

— Я думаю, ничего не произойдет, — приводит слова друга Трампа издание Politico.

По данным газеты, подобного мнения придерживаются более шести республиканцев, которые поддерживали Трампа или же работали с ним.

— Не думаю, что он когда-нибудь скажет: «Я не буду выдвигаться». Но он просто не станет этого делать, — рассказал собеседник газеты.

Издание уточняет, что Трамп отказался баллотироваться в президенты в 2024 году после того, как узнал, что в ходе предвыборной кампании ему придется обнародовать ряд документов, которые могут сделать его уязвимым в ходе расследований, ведущихся в его отношении.

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