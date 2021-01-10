Пенс не исключил применения поправки к Конституции для отстранения Трампа

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Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс не исключает того, что для снятия с должности президента Дональда Трампа может быть использована 25-я поправка к Конституции США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, в команде Пенса рассчитывают на то, что тому не придется апеллировать к недееспособности Трампа, что предусмотрено положениями этой поправки. По мнению советников американского вице-президента, это может спровоцировать возникновение новых рисков для безопасности страны.

При этом, сообщает CNN, Пен не исключает варианта применения поправки, особенно если поведение Трампа станет еще «менее предсказуемым». Тогда Майкл Пенс приступит к исполнению обязанностей главы Белого дома.

По 25-й поправке к Конституции США вице-президент занимает пост главы государства место действующего президента из-за его недееспособности.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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