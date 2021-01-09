Пушков прокомментировал блокировку аккаунта Трампа в Twitter

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на блокировку аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в соцсети Twitter. Комментарий сенатор разместил на своем Telegram-канале в субботу, 9 января.

Политик заявил, что компания объявила Трампу «беспощадную войну».

— Это еще один символ оруэлловского мира в США и сигнал всем, у кого на этот счет еще остались иллюзии, — написал Алексей Пушков.

По его словам, теперь интернет-платформы и сетевые компании становятся хранителями либерального порядка в США.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на заявление компании Twitter сообщил, что социальная сеть не допустит, чтобы Трамп обошел блокировку его учетной записи.

— Если очевидно, что другой аккаунт используется с целью обхода блокировки, его действие также будет приостановлено, — уточнили в сообщении.

В компании отметили, что пока не планируют приостанавливать доступ к правительственным учетным записям — @POTUS и @WhiteHouse. Однако будут приняты меры по ограничению их использования. Также интернет-платформа запрещает управлять аккаунтом по указанию Трампа.

Напомним, ранее Twitter уже блокировал аккаунт Трампа, однако потом вернул действующему президенту возможность публиковать сообщения. Трамп разместил в соцсети видеообращение к нации, в котором призвал к примирению и осудил беспорядки в Вашингтоне.

После этого президент опубликовал заявление о том, что его не заставят замолчать, но модераторы удалили и этот твит. Также администрация Twitter заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа после того, как там появилась картинка, на которой логотип сервиса стал красным с серпом и молотом.

В Twitter сочли, что сохранение у Трампа возможности делать публикации в соцсети является «риском дальнейшего подстрекательства к насилию», поэтому вновь заблокировали доступ президента к учетной записи на неопределенный срок.

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