Демократы решили добиться импичмента Трампу за «подстрекательство к мятежу»

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Основанием для объявления импичмента действующему президенту США Дональду Трампу может стать обвинение в подстрекательстве к мятежу. Такие сведения содержатся в проекте документа об импичменте, который подготовили представители Демократической партии.

В частности, авторы документа полагают, что Трамп «добровольно делал заявления, которые логичным образом реализовались в немедленных незаконных действиях в Капитолии». Вследствие этого «подстрекаемая президентом Трампом толпа незаконно ворвалась в Капитолий, ранила сотрудников правоохранительных служб, угрожала членам конгресса и вице-президенту, прервала конституционные обязательства совместной сессии конгресса по утверждению результатов выборов и осуществила насильственные, смертоносные, разрушительные и подрывные действия».

Кроме того, действующему главе государства хотят вменить то, что он «подверг большой опасности безопасность США и институты власти, угрожал целостности демократической системы правления, вмешивался в мирную передачу власти и помешал другой ветви власти».

Предполагается, что 11 января документ может поступить на рассмотрение палаты представителей американского Конгресса, однако пока демократы не заручились поддержкой ее спикера Нэнси Пелоси, сообщает телеканал NBC.

Ранее помощник спикера палаты представителей конгресса США Кэтрин Кларк заявила, что уже в середине следующей недели законодатели могут проголосовать по вопросу объявления импичмента действующему президенту США Дональду Трампу.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

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