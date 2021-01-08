Проголосовать по импичменту Трампу могут уже на следующей неделе

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Помощник спикера палаты представителей конгресса США Кэтрин Кларк заявила, что уже в середине следующей недели законодатели могут проголосовать по объявлению импичмента действующему президенту США Дональду Трампу. Об этом она рассказала в пятницу, 8 января.

— Дональда Трампа нужно отстранить от должности. И мы можем задействовать процедурные инструменты, чтобы быстро вынести статьи импичмента на голосование в палате представителей. Глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер уже заявил, что задействует эти инструменты, чтобы вынести статьи как можно скорее, — заявила Кларк в интервью телеканалу CNN.

Уточняется, что возможные сроки голосования «самое раннее — середина следующей недели».

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек.

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были временно заморожены из-за его публикаций.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

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