СМИ узнали о планах Трампа помиловать самого себя после ухода с поста президента

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Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждал с помощниками возможность помиловать самого себя в последние дни пребывания на посту президента. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников в пятницу, 8 января.

По их словам, Трамп обсуждал юридические и политические последствия самопомилования, так как убежден, что противники будут преследовать его после того, как он передаст власть.

Авторы статьи уточнили, что это было бы одним из самых экстраординарных и беспрецедентных применений президентских полномочий в истории Америки.

— Ни один президент не помиловал самого себя, поэтому законность предполагаемого самопомилования никогда не проверялась в системе правосудия, а ученые-юристы расходятся во мнениях о том, признают ли это суды, — говорится в статье.

Кроме того, журналист отметил, что самопомилование может создать опасный новый прецедент для президентов, которые смогут оградить себя от ответственности за любые преступления, совершенные на посту.

В Белом доме не стали комментировать эту информацию.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

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