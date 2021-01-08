Трамп призвал американцев к примирению

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Действующий президент США Дональд Трамп опубликовал видеообращение к нации, в котором призвал граждан Соединенных Штатов к примирению.

Комментируя массовые беспорядки в Вашингтоне, Трамп заявил, что «как все американцы, я разгневан насилием, беззаконием и устроенным кошмаром». По словам 45-го президента США, он распорядился привлечь Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для обеспечения безопасности.

— Америка есть и всегда должна быть страной закона и порядка, — подчеркнул Трамп.

Он также заявил, что использовал все юридические возможности по оспариванию результатов президентских выборов, поскольку «боролся за защиту американской демократии». Трамп пообещал, что сосредоточится на «гладкой безупречной передаче власти» избранному главе государства Джозефу Байдену, однако выразил убежденность в необходимости изменить избирательное законодательство.

Видеообращение Дональда Трампа опубликовано на его официальной странице в Twitter.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек.

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были заблокированы из-за его публикаций.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

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