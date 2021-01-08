Белый дом рассказал о ходе работы над передачей власти Байдену

Фото: whitehouse.gov / Официальный сайт Белого дома

Администрация Белого дома занимается проработкой вопросов передачи власти избранному президенту США Джозефу Байдену. Об этом рассказала пресс-секретарь действующего главы государства Дональда Трампа Кейли Макинани.

По словам Макинани, в Белом доме «работают над тем, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти», поскольку «пришло время Америке объединиться, чтобы вместе отказаться от насилия, которое мы видели».

Представитель администрации Трампа подчеркнула, что «мы — единый американский народ».

Макинани также отметила, что Белый дом осуждает произошедшие в Вашингтоне беспорядки «в самых жестких выражениях» и считает, что их участников необходимо привлечь к ответственности. Чиновница указала, что Конституция США дает гражданам право мирно собираться, но случившееся нельзя считать реализацией этого права.

При этом отвечать на вопросы журналистов относительно беспорядков на Капитолийском холме представитель Белого дома отказалась, сообщает РИА Новости.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек.

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были заблокированы из-за его публикаций.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

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