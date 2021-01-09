Twitter вновь заблокировал аккаунт Трампа

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Администрация социальной сети Twitter приняла решение вновь заблокировать аккаунт действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее Twitter уже блокировал аккаунт Трампа, однако потом вернул действующему президенту возможность публиковать сообщения. Трамп разместил в соцсети видеообращение к нации, в котором призвал к примирению и осудил беспорядки в Вашингтоне.

На этот раз аккаунт Трампа заблокирован бессрочно, говорится в сообщении компании. Такое решение было принято «по итогам внимательного анализа недавних публикаций пользователя @realDonaldTrump и учитывая контекст, в котором они были сделаны, а также то, как их интерпретировали на нашей платформе и за ее пределами».

В Twitter сочли, что сохранение у Трампа возможности делать публикации в соцсети является «риском дальнейшего подстрекательства к насилию», сообщает «Интерфакс».

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов.

В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

Читайте также: Комитеты палаты представителей США запросили брифинг ФБР по штурму Капитолия