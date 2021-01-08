Комитеты палаты представителей США запросили брифинг ФБР по штурму Капитолия

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Срочный брифинг о ходе расследования штурма Капитолия попросили провести ФБР главы пяти комитетов палаты представителей США. Письмо главе ФБР Кристоферу Рэю было направлено в четверг.

— Мы пишем с просьбой о проведении срочного брифинга о том, какие шаги предпринимает ФБР для расследования и преследования в судебном порядке в связи с подстрекательством, планированием и реализацией смертоносного террористического нападения на Капитолий США 6 января 2021 года со стороны президента Дональда Трампа, его сторонников, а также внешних групп, — цитирует сообщение РИА Новости.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек.

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были временно заморожены из-за его публикаций.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

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