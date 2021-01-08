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Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена

Никита Абрамов

Внешняя политика

Действующий президент США Дональд Трамп сказал, что не пойдет на инаугурацию избранного президента Джо Байдена. Об этом он заявил в пятницу, 8 января.

— Всем, кто спрашивал: я не пойду на инаугурацию 20 января, — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердилисмерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек.

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были временно заморожены из-за его публикаций.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердилизбрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

Читайте также: Проголосовать по импичменту Трампу могут уже на следующей неделе

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