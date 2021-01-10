До конца года в Москве введут в эксплуатацию еще 10 спортивных объектов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Еще 10 спортивных объектов построят в Москве до конца 2021 года. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.

— Мы продолжаем строительство спортивных объектов в столице. По программе «Спорт Москвы» в 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию порядка 10 объектов общей площадью более 90 тысяч квадратных метров, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что до конца 2021 года закончится строительство Международного центра самбо, Центра бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники».

Также он рассказал о постройке ФОК для центра спорта и образования «Самбо-70» и ряда других спортивных объектов.

Читайте также: Подавляющее большинство японцев высказалось против Олимпиады в 2021 году