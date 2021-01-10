Подавляющее большинство японцев высказалось против Олимпиады в 2021 году
Около 80 процентов жителей Японии выступают за отмену или перенос летних Олимпийских игр. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщило агентство «Киодо».
В конце марта 2020 года Международный олимпийский комитет и оргкомитет Олимпийских игр в Токио перенесли летние Олимпийские игры в связи с пандемией коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.
По результатам обнародованных исследований, 35,3 процента опрошенных выступили за отмену игр, 44,8 процента — за перенос.
Как сообщает РИА Новости, исследование проводилось 9–10 января. Всего обзвонили 1041 мобильный и стационарный номер.
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