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«Каникулы — отстой»: Шепелев высказался про двухнедельные выходные
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

«Каникулы — отстой»: Шепелев высказался про двухнедельные выходные

Никита Абрамов

Звезды

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что каникулы длиной две недели для всей страны не так уж и хороши. Об этом он рассказал в воскресенье, 10 января, в своем Instagram-аккаунте.

— Сейчас очень непопулярную вещь скажу. Каникулы для всей страны длиной в две недели, на мой взгляд, — отстой, — написал в посте Шепелев.

Он уточнил, что выспаться впрок невозможно и «напиться на следующие месяцы» тоже не получится.

Также он заявил, что после таких каникул все «раскачиваются» до конца января.

В конце поста Шепелев поздравил подписчиков с прошедшими и грядущими праздниками.

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длинные выходныемассовые праздникиДмитрий Шепелев
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