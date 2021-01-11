Более 255 тысяч рабочих мест было создано в ТиНАО

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Количество рабочих мест в ТиНАО к концу 2020 года превысило 255 тысяч. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин в понедельник, 11 января.

По его словам, на сегодняшний день на территории округов проживает около 554 тысяч человек. Так, больше всего рабочих мест появилось в сфере потребительского рынка и услуг, чуть меньше — в логистике и связи, примерно столько же — в топливно-энергетическом комплексе и строительстве.

ВЦИОМ провел опрос, по результатам которого стало ясно, что почти 65 процентов жителей ТиНАО уже нашли себе работу в границах округов.

— Свыше десяти тысяч рабочих мест создали прямо на первых этажах жилых комплексов, где открылись магазины, офисы, ателье, аптеки, мастерские, центры досуга и творчества, — пояснил Владимир Жидкин.

Он отметил, что в ТиНАО будет построен бизнес-квартал «Прокшино», в рамках проекта будет создано еще 3018 рабочих мест.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что комплексное развитие городских территорий позволит в ближайшие четыре года создать около 100 тысяч дополнительных рабочих мест в новых округах столицы.

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