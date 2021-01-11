Около 2,4 миллиона «квадратов» недвижимости введут в ТиНАО в 2021 году

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В ТиНАО в 2020 году было построено 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости, в текущем году планируется повысить этот показатель как минимум на 200 тысяч «квадратов». Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, на территории округов с 2012 года было построено 4,5 миллиона «квадратов» коммерческой и нежилой недвижимости, в 2020 году ввели свыше 300 тысяч квадратных метров. Эти объекты предназначены для развития социальной инфраструктуры и создания рабочих мест.

Так, за восемь лет в ТиНАО было построено 19 школ, 51 детский сад и 14 объектов здравоохранения.

— Тренд на возведение коммерческой недвижимости будет сохранен. Правила землепользования и застройки Москвы определяют, что в ближайшей перспективе в ТиНАО возможно строительство 35 миллионов квадратных метров нежилья, — пояснил Владимир Жидкин.

Он отметил, что в течение 2020-2021 годов будет введено примерно по два миллиона квадратных метров жилья. Стоимость одного квадратного метра в квартирах составляет порядка 135 тысяч рублей.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в городе в 2020 году перевыполнен годовой план ввода жилой недвижимости.

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