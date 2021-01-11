Экономист дала россиянам рекомендации по накоплению сбережений

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль посоветовала желающим приумножить свои сбережения в наступившем году вложить их в валюту или недвижимость, а также обратить внимание на паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и срочные депозиты.

Эксперт пояснила, что у любой валюты есть риски, поэтому не следует упускать подходящий момент для продажи одной валюты и покупки другой. Она порекомендовала держать часть средств в отечественной валюте, а часть в иностранной — прежде всего долларах США.

— Сейчас, когда наблюдается период низких ставок, возрастает повышенный интерес к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке, — цитируют экономиста РИА Новости.

Желающих инвестировать в ПИФы Скрыль предупредила, что подобные вложения не попадают под госсистему страхования вкладов, однако они позволяют получить максимальный доход в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Инвестиции в недвижимость могут принести не только доход, но и позволят улучшить жилищное положение, заключила эксперт.

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