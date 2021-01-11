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Началось проектирование нового этапа развития улично-дорожной сети Троицка
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Началось проектирование нового этапа развития улично-дорожной сети Троицка

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Троицк, Дальняя улицаКарта всех событий

В Новой Москве продолжаются мероприятия по развитию улично-дорожной сети Троицка — стартовала разработка проекта в рамках второго этапа, который включает в себя строительство и реконструкцию двух магистральных улиц районного значения. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что в рамках этого этапа будет построена автомобильная дорога от улицы Дальняя до улицы Промышленная с реконструкцией последней. Также планируется построить подъездную дорогу к новой школе в микрорайоне «В», которая пройдет от улицы Полковника милиции Курочкина до Октябрьского проспекта.

Общая протяженность построенных дорог и реконструированных улиц составит 2,6 километра. Проект будет разработан до конца этого года, ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

— Всего с момента присоединения к столице новых территорий в ТиНАО построено более 250 километров автомобильных дорог. Согласно Адресной инвестиционной программе города Москвы до конца 2023 года здесь планируется ввести в эксплуатацию еще более 200 километров, — сказал Владимир Жидкин.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что в столице с 2011 года было построено более 100 километров дорог и более 530 транспортных сооружений и пешеходных переходов.

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ТроицкблагоустройствоВладимир Жидкин
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