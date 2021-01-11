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Масштабный дорожно-эксплутационный комплекс построят в Новой Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Масштабный дорожно-эксплутационный комплекс построят в Новой Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, поселение Марушкинское, квартал № 53Карта всех событий

В 2021 году начнутся работы по строительству в ТиНАО крупного дорожно-эксплутационного комплекса. Об этом рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, комплекс появится около деревни Давыдково, в поселении Марушкинском.

— На земельном участке площадью 4,66 гектара одобрено строительство капитальных и некапитальных объектов, в которых разместятся гаражи, автосервис, склады. Суммарная площадь — свыше 11 тысяч «квадратов», — уточнил глава департамента.

Владимир Жидкин также отметил, что в округах созданы условия для ведения любого бизнеса. В ТиНАО есть развитая дорожная сеть, метро, наличие всех необходимых коммуникаций. Кроме того, вводится большое количество офисных площадей. Так, за восемь лет здесь появилось более 170 тысяч рабочих мест с учетом инновационного центра «Сколково».

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Владимир ЖидкинНовая Москвакомплексы
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