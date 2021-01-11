Реконструкцию и строительство объектов инженерной инфраструктуры проведут в ТиНАО

Фото: АГН «Москва»

Реконструкция действующих и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры создают надежный плацдарм для активного развития ТиНАО. Об этом заявил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, в Новой Москве повышается безопасность для населения, улучшается экологическая обстановка, обеспечивается комфортное проживание.

Глава департамента уточнил, что в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2021–2023 годы в ТиНАО будет построено восемь объектов инженерной инфраструктуры.

— Для обеспечения эффективного и оперативного мониторинга за состоянием инженерных объектов дорожной инфраструктуры и в случае необходимости их ремонта ведется строительство новой производственной базы и диспетчерского пункта ГБУ «Гормост», — уточнил Владимир Жидкин.

Так, по его словам, в округах построят 66 километров водоводов, 11 водораспределительных станций, реконструировано два очистных сооружения, построено 15 километров самотечных и напорных трубопроводов, а также четыре опорные канализационно-насосные станции.

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