Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Реконструкцию и строительство объектов инженерной инфраструктуры проведут в ТиНАО
Фото: АГН «Москва»

Реконструкцию и строительство объектов инженерной инфраструктуры проведут в ТиНАО

Виктория Родимкина

Город

Реконструкция действующих и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры создают надежный плацдарм для активного развития ТиНАО. Об этом заявил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, в Новой Москве повышается безопасность для населения, улучшается экологическая обстановка, обеспечивается комфортное проживание.

Глава департамента уточнил, что в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2021–2023 годы в ТиНАО будет построено восемь объектов инженерной инфраструктуры.

— Для обеспечения эффективного и оперативного мониторинга за состоянием инженерных объектов дорожной инфраструктуры и в случае необходимости их ремонта ведется строительство новой производственной базы и диспетчерского пункта ГБУ «Гормост», — уточнил Владимир Жидкин.

Так, по его словам, в округах построят 66 километров водоводов, 11 водораспределительных станций, реконструировано два очистных сооружения, построено 15 километров самотечных и напорных трубопроводов, а также четыре опорные канализационно-насосные станции.

Читайте также: Масштабный дорожно-эксплутационный комплекс построят в Новой Москве

ТиНАОВладимир Жидкининженерные коммуникации
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Все мнения
О проекте