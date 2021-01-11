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Политолог заявил о безграничной власти Ким Чен Ына после избрания генсеком в КНДР
Фото: twitter.com/kim_chen_un

Политолог заявил о безграничной власти Ким Чен Ына после избрания генсеком в КНДР

Ростислав Зубков

В мире

Лидер КНДР Ким Чен Ын фактически стал обладать безграничной властью после того, как его избрали генсеком трудовой партии Кореи. Об этом заявил южнокорейский политолог, сотрудник Фонда за будущее Корейского полуострова Мэн Чу Сок.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын был избран генеральным секретарем ТПК. Предыдущий съезд партии прошел в 2016 году. До этого должность генсека посмертно занимал Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына. За ним был посмертно закрепили статус «вечного генерального секретаря» ТПК.

В свою очередь политолог отметил, что новый пост наделяет действующего лидера КНДР, который пять лет назад также был назначен председателем трудовой партии, огромными полномочиями.

— Избрание Ким Чен Ына на новый пост дает ему в Северной Корее фактически безграничную власть, поскольку Трудовая партия контролирует все сферы жизни в стране, — пояснил Мэн Чу Сок в разговоре с ТАСС.

Эксперт добавил, что избрание генсеком позволит Ким Чен Ыну еще сильнее сплотить народ Северной Кореи вокруг него — вождя.

При этом стоить отметить, что на последнем собрании ТПК лидер КНДР назвал Соединенные Штаты главным врагом государства, которого необходимо «подавить и подчинить», чтобы иметь возможность идти по «пути революционного развития» страны.

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