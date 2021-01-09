Лидер КНДР поставил цель нарастить мощь и радиус поражения ядерного оружия

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в докладе на восьмом съезде Трудовой партии Кореи заявил, что одна из целей государства — нарастить стратегическую мощь ядерного оружия и дальность поражения.

Согласно тексту доклада, «цель заключается в усовершенствовании возможностей нанесения превентивных и ответных ядерных ударов, увеличении уровня точности так, чтобы точно поражать любые стратегические объекты в области 15 тысяч километров».

Ким Чен Ын также рассказал, что КНДР завершила разработку новой ядерной подводной лодки — она «является примером модернизации и открывает для военно-морских сил уверенную перспективу заметного повышения уровня нынешних возможностей военных действий под водой».

Кроме того, лидер Северной Кореи заявил о необходимости «активно и полностью сдерживать и контролировать военную угрозу, вынужденно существующую на Корейском полуострове», сообщает информационное агентство ЦТАК.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мировая война невозможна, пока есть ядерный паритет.

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