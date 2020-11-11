«Господство элит заканчивается»: эксперты оценили предпосылки для мировой войны

Участники митинга на площади Свободы в Ереване / Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Социальных предпосылок для начала глобального военного конфликта на данный момент нет, однако настораживает халатное отношение мира к некоторым видам оружия, рассказали эксперты «Вечерней Москве».

Чешская военная разведка опубликовала доклад, в котором говорится о том, что мир стоит на пороге нового глобального конфликта. По мнению аналитиков, сегодня «формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», опасения также вызывают падение значимости международного права и общий рост напряженности.

— Люди всегда стараются тянуться к миру, а не к войне, — замечает доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии РГГУ Геннадий Козырев. — Войны инициируют и развязывают элиты, а в настоящее время действительно существует мировая тенденция глобализма, прежде всего крупных транснациональных компаний, банковского, промышленного капиталов. Мы наблюдаем противостояние западной и азиатской моделей развития, причем последняя в конкурентной борьбе явно одолевает первую. Очевидно, что тот же Китай показывает более эффективную модель управления транснациональными группировками и капиталом. США же, терпя поражение, начинают вводить санкции против всего мира. Европа в свою очередь тоже столкнулась с проблемой беженцев, путем терроризма тянущих экономику вниз. Так что «мировоззрение тех, кто может и желает активно участвовать в конфликте», — это не про настроение людей. Просто элиты понимают, что их господство заканчивается, а никто не хочет терять власть.

Скопление стремящихся попасть в ЕС беженцев на турецко-греческой границе/ Фото: TASS / EPA / ERDEM SAHIN

Вместе с тем социолог отметил, что мир действительно находится в состоянии повышенного напряжения: участились протесты, бунты, демонстрации. Однако все подобные общественные возмущения локализованы в границах регионов, максимум — стран. И они едва ли выйдут за эти пределы:

— Пандемия в какой-то мере позволила сбить волну народного протеста, и, вероятно, власти со страхом ждут, когда она закончится. Это происходит, в принципе, в каждой стране. Во Франции, Италии, других государствах народ выходит на улицы, громит лавки, пытается достучаться до правительства, но все подобные волнения четко локализованы, они не выйдут за границы стран. Так что предпосылок к мировой войне именно с этой стороны я не вижу.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев согласился, что едва ли напряженность в обществе может спровоцировать глобальный конфликт, но заметил опасность в слишком спокойном отношении мира к применению ядерного оружия:

— Действительно, есть моменты, которые отчасти подтверждают заявление чешской разведки. Прежде всего то, что США разрушают международную договорную систему по ядерной безопасности. Изменилось и само мышление: теперь оно допускает применение ядерного оружия в случае конфликта. Раньше говорилось только о том, что оно может стать инструментом сдерживания. Теперь же речь идет о его применении непосредственно в ходе локального конфликта. А ведь даже в период противостояния США и СССР такой мысли не допускал никто.

Опасения, по мнению эксперта, вызывает и существование ядерных государств, не скрепленных никакими договорными обязательствами, таких как Пакистан, Израиль, КНДР, а также Китай, Великобритания и Франция.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Но мировая война необязательно должна быть связана с применением ядерного оружия. Для крупного конфликта необходимо противостояния крупных военных блоков, сказал эксперт:

— Мы помним, что глобальные войны всегда делят мир на части, а для этого необходимы крупные блоки — как минимум два. У нас же есть только НАТО, и на этом все. Мы живем в период многополярного мира, что хорошо, поскольку, на мой взгляд, именно формирование военных блоков приводит к мировым конфликтам.

При этом отсутствие военных объединений, считает Перенджиев, не гарантирует становление мира на планете. Просто сегодня, по его словам, именно военная сила отходит на второй план. На первый ставятся инструменты геоэкономического подчинения и «мягкая сила»:

— Это цветные революции, используемые для свержения режимов. Применяются и такие инструменты, как санкции, инвестиции, формирование макрорегиональных или глобальных экономических проектов. Это и есть формы мягкого подчинения, идет серьезная конкуренция, и именно на таком поле и обостряется ситуация. Военная же сила применяется локально и уже вряд ли выйдет на глобальный уровень.

Перенджиев заключил, что сегодня третья мировая война в привычном понимании едва ли возможна, тем не менее противостояние между государствами продолжается, но на другом, экономическом уровне.

Читайте также: «Мир приходит на штыках российских военных»: политолог рассказал, чем закончатся протесты в Армении