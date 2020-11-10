«Мир приходит на штыках российских военных»: политолог рассказал, чем закончатся протесты в Армении

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Протесты в Армении закончатся перевыборами премьера и парламента. Вероятнее всего, премьер-министр страны Никол Пашинян вынужден будет подать в отставку самостоятельно. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал политолог Марат Баширов.

Массовые протесты начались в Армении после заключения мира с Азербайджаном, в результате чего часть территорий Нагорного Карабаха отошла стороне противника.

— По последним сводкам мы видели, что наступление азербайджанской армии было довольно успешным. Господин Алиев (Ильхам Алиев — президент Азербайджана — прим. «ВМ») заявил, что они взяли Шуши и двигаются в сторону Степанакерта. Его взятие означало бы полное поражение армии Арцаха. Вчерашний инцидент, когда азербайджанские военные сбили наш вертолет и погибли двое военных, стал триггерной историей, резко ускорившей переговорный процесс и нашим президентом, и президентом Турции, и Азербайджана, и премьером Армении. Последний, в общем-то, был поставлен перед выбором — или потерять весь Арцах, или смириться с потерей некоторых территорий, — отметил Алиев.

Непростое решение Пашиняна вызвало негодование у огромной части населения, которое поддерживает армию из патриотических соображений. Волна протестов, по мнению политолога, может привести к отставке премьера, особенно с учетом того, что президент Армении Армен Саркисян заявил, что не только не участвовал в переговорах о мирном соглашении, но даже не знал об их проведении.

— Полагаю, рейтинг Пашиняна сейчас очень низкий, но надо смотреть, как поведут себя депутаты. Убрать премьера на данный момент невозможно — в стране введено военное положение, по закону отправлять правительство в отставку нельзя. Но это может быть выбор лично господина Пашиняна. В конечном итоге, думаю, все закончится перевыборами и премьера, и парламента. Есть, конечно, вариант, что будут введены войска для прекращения волнений, но это только временная мера, — предполагает эксперт.

Россия изначально вела ситуацию к тому, чтобы на линии разграничения появились миротворческие силы, которые обеспечили бы соблюдение мира. В итоге, как отмечает политолог, к этому все и пришло.

— Мир приходит на штыках военнослужащих российской армии. Два человека погибли, и это ускорило процесс. Надо понимать, что решение о мирном соглашении — компромисс. Это неполное взятие Арцаха, а контроль половины его территорий — что успели отвоевать, там и остановились. И именно на этой линии будут российские войска, — отметил он.

Политолог заключил, что военное присутствие наших миротворцев указывает на ключевую, доминирующую роль России на Кавказе, а также на то, что это единственная сила, способная решать конфликты такого рода.

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