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Девелоперы в 2020 году продали в ТиНАО квартир на сумму более 100 миллиардов рублей
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Девелоперы в 2020 году продали в ТиНАО квартир на сумму более 100 миллиардов рублей

Виктория Родимкина

Город

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в 2020 году было продано квартир на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, новые округа остаются лидерами по числу заключенных договоров долевого участия.

— В 2020 году здесь было подписано более 15 тысяч таких договоров, то есть свыше 20 процентов от объемов всей столицы, — пояснил глава департамента.

Он отметил, что девелоперы в 2020 году реализовывали в ТиНАО жилья в среднем не менее чем на 10 миллиардов рублей в месяц. При этом средняя цена квартир в новостройках составляет 137–140 тысяч рублей за «квадрат».

Владимир Жидкин добавил, что более 60 процентов покупателей недвижимости в ТиНАО — москвичи.

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