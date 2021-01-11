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Бюджет Москвы выделил 130 миллионов рублей для водозаборных узлов в Талдоме
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Бюджет Москвы выделил 130 миллионов рублей для водозаборных узлов в Талдоме

Виктория Родимкина

Город

Московский бюджет выделил 130 миллионов рублей на строительство водозаборных узлов в Талдоме. Об этом рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он отметил, что садовые товарищества москвичей, объединенных в ассоциацию «Бель» на территории Талдомского района Московской области, в 2021 году смогут получать качественную воду.

— Средства выделены по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ответ на обращения садоводов. В общем реализация этого проекта обеспечит водой восемь тысяч садоводов-москвичей, — пояснил глава департамента.

Владимир Жидкин уточнил, что подрядчик строительства уже определен, он построит два водозаборных узла. Один из них будет обеспечивать шесть садовых товариществ, а второй — еще одиннадцать.

Руководитель департамента добавил, что данные объекты будут построены в 2021 году.

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