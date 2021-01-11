Мужчина в Москве зарезал знакомого во время пьяной ссоры
В Москве задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице в понедельник, 11 января.
По данным следствия, убийство произошло 8 января в квартире дома в проезде Шокальского. Там было найдено тело 26-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди.
По подозрению в убийстве задержан знакомый жертвы. На допросе он признал вину и рассказал, что нанес мужчине удар ножом в результате конфликта, возникшего за распитием алкоголя.
Подозреваемому предъявлено обвинение, расследование продолжается, добавили в ведомстве.
Читайте также: Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве во время пьяной ссоры в Подмосковье