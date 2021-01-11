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Мужчина в Москве зарезал знакомого во время пьяной ссоры
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Мужчина в Москве зарезал знакомого во время пьяной ссоры

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, проезд ШокальскогоКарта всех событий

В Москве задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице в понедельник, 11 января.

По данным следствия, убийство произошло 8 января в квартире дома в проезде Шокальского. Там было найдено тело 26-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди.

По подозрению в убийстве задержан знакомый жертвы. На допросе он признал вину и рассказал, что нанес мужчине удар ножом в результате конфликта, возникшего за распитием алкоголя.

Подозреваемому предъявлено обвинение, расследование продолжается, добавили в ведомстве.

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