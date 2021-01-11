Основатель правящей партии в Грузии объявил об уходе из политики навсегда

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Бидзина Иванишвили, основатель правящей партии «Грузинская мечта», уходит из политики. Об этом он сообщил в понедельник, 11 января.

— Я принял решение окончательно уйти из политики и полностью отстраниться от бразд правления. Я ухожу с поста председателя партии, в частности, из партии и возвращаюсь к прежнему образу жизни, который я вел до 2011 года, — написал парламентарий в обращении к народу Грузии.

Иванишвили отметил, что считает правящую команду лучшей, а также выразил уверенность в том, что ему найдут достойную замену. Он подчеркнул, что считает свою миссию выполненной, а потому покидает политическую сферу деятельности победителем.

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