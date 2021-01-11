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Миссия ШОС признала выборы в парламент Казахстана демократичными
Фото: sectsco.org / Секретариат Шанхайской организации сотрудничества

Миссия ШОС признала выборы в парламент Казахстана демократичными

Ростислав Зубков

В мире

Выборы в Мажилис — нижнюю палату парламента Казахстана — прошли демократично. Об этом миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества заявила в понедельник, 11 января, на следующий день после волеизъявления.

— Миссия признает прошедшие выборы свободными, честными, достоверными и демократичными. Легитимность выборов не вызывает сомнений, — приводит ТАСС слова главы миссии, заместителя генсека ШОС Чжана Хайчжоу.

Он отметил, что миссия считает прошедшие выборы отвечающими требованиям избирательного законодательства Казахстана. При этом не зафиксировано случаев нарушений, которые могли бы отразиться на итогах волеизъявления, уточнил Хайчжоу.

В заключение миссия подчеркнула, что избрание Мажилиса — это важный шаг в развитии демократического Казахстана.

СПРАВКА «ВМ»

10 января в Казахстане прошли выборы депутатов нижней палаты местного парламента, которых избирают по партийным спискам. В процедуре приняли участие пять из шести зарегистрированных фракций: Народная партия Казахстана, правящая партия «Нур Отан», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь») и партия «Адал» («Честность»).

ЦИК республики планирует огласить предварительные итоги волеизъявления 11 января в 15:00 по местному времени (12:00 по Москве). При этом все избирательные процедуры должны завершиться до 17 января.

Согласно двум опросам общественного мнения, в лидеры пока выбивается «Нур Отан» с 72 процентами голосов. При этом, по данным экзитполов, в будущий состав Мажилиса также могут войти «Ак жол» и Народная партия Казахстана. По предварительным данным, явка составила 63,3 процента.

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