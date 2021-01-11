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Транспортный каркас Новой Москвы планируют сформировать до конца 2023 года
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Транспортный каркас Новой Москвы планируют сформировать до конца 2023 года

Виктория Родимкина

Город

Основной транспортный каркас Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) будет сформирован до конца 2023 года. Об этом рассказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, каркас будет состоять из главных магистральных трасс — Киевского, Калужского шоссе, МКАД, ЦКАД и хордовых соединений, которые дублируют основные магистрали и обеспечивают проезд к жилым кварталами и рабочим местам.

При этом, отметил Владимир Жидкин, новые дороги не уступают по показателям европейским.

— Проезжая часть расширена, все съезды на магистрали имеют разгонные полосы. Установлено освещение, светофоры, обустроены тротуары, построены удобные съезды и выезды, — пояснил глава департамента.

Он добавил, что, помимо этого, на магистралях размещены автобусные остановки, внеуличные пешеходные переходы, установлены шумозащитные экраны, благоустроена территория.

Владимир Жидкин также сообщил, что плотность улично-дорожной сети в ТиНАО увеличилась более чем в 1,4 раза. При этом почти на 10 процентов снизился коэффициент загрузки дорог.

Также до конца 2023 года в новых округах планируется завершить строительство Коммунарской линии метро, продлить Калининско-Солнцевскую ветку до аэропорта Внуково.

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