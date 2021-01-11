Эксперты допустили, что Трампа могут лишить права идти в президенты

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Президента США Дональда Трампа вряд ли отправят в отставку за счет импичмента, но он может потерять право занимать выборные должности в будущем, что ставит под угрозу его возможность баллотироваться в 2024 году. Такое мнение выразили зарубежные эксперты.

В понедельник, 11 января, в палате представителей будут обсуждаться статьи импичмента. В проекте документа ранее говорилось, в том числе, о «подстрекательстве к мятежу».

Как считает профессор политологии Университета Нотр-Дам Патрик Денин, никто не в состоянии гарантировать, что Трамп сможет заявить о президентских амбициях во второй раз через три года, даже если Конгресс не сумеет запретить ему занимать выборные должности. При этом эксперт полагает, что к моменту очередных выборов Трамп, скорее, захочет быть «кукловодом» в партии республиканцев.

— Вероятность того, что он пойдет на выборы, еще есть, но, думаю, скорее всего, что мы увидим другого Трампа на выборах в 2024 году, — сказал Денин в разговоре с РИА Новости.

В свою очередь профессор госуправления Университета Корнелла Ричард Бенсел отметил, что политическое будущее Трампа может быть осложнено выдвигаемыми против него обвинениями, в том числе уголовными. Денин и Бенсел сходятся во мнении, что это подрывает шансы действующего американского лидера на попытку переизбраться, однако Бенсел призывает не забывать о том, насколько много людей все же поддерживают республиканца. Более того, продолжает эксперт, Трамп может помиловать сам себя, что приведет к блокировке обвинений Верховным судом, который может поддержать политика, хоть и не запретит проводить расследования против него.

— Не думаю, что он как кандидат выиграет выборы внутри партии в 2024 году, но он может разрушить ее, если попытается, — заключил Бенсел.

В дополнение к вышесказанному профессор политологии Университета Буффало Джеймс Кэпмбелл предположил, что вместо Трампа может баллотироваться его соратник.

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