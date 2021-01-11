Сергей Собянин поздравил с днем рождения актера Константина Хабенского

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России Константина Хабенского с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра.

В ней глава города назвал Константина Хабенского одним из самых востребованных актеров современности. Работы актера вызывают огромный интерес зрителей и коллег, обогащают культурное пространство страны, уточнил мэр.

— Искреннего уважения заслуживает Ваша благотворительная деятельность, которая помогает детям с тяжелыми заболеваниями, приносит им любовь, добро и надежду, — написал Сергей Собянин.

СПРАВКА «ВМ»

Константин Хабенский родился в 1972 году в Ленинграде. В 1990-м поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Актер стал частью труппы театра «Сатирикон» в 1996 году. Там он сыграл в спектаклях «Сирано де Бержерак» и «Трехгрошовая опера».

Популярность Константину Хабенскому принес фильм Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор». Помимо этого, актер снялся в фильмах «Богиня: как я полюбила», «Дневной дозор», «Статский советник», «Особо опасен», «Адмиралъ», «Выкрутасы», «Географ глобус пропил», «Время первых» и во многих других картинах.

В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России.​

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