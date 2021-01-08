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Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Марину Неелову
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Марину Неелову

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РСФСР Марину Неелову. Поздравления опубликованы на официальном сайте мэра столицы 8 января. В этот день актрисе исполняется 74 года.

В телеграмме говорится, что артистка создала множество женских образов, тем самым вписав свое имя в историю отечественного театра.

— Каждая сыгранная вами роль — воплощение огромного таланта, высочайшего профессионализма и яркой индивидуальности. Пусть вашим творческим планам всегда сопутствуют удача и успех, — написал Сергей Собянин.

СПРАВКА «ВМ»

Марина Неелова — советская и российская актриса театра и кино. Она родилась в 1947 году в Ленинграде, окончила курс в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии.

Актриса дебютировала в кино с фильма «Старая, старая сказка». Всего на счету Марины Нееловой около 70 фильмов. Она исполняла роли в картинах «Дорогая Елена Сергеевна», «Осенний марафон», «Сибирский цирюльник», «Азазель» и «Предлагаемые обстоятельства».

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