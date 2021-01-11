Подозреваемого в мошенничестве при обмене валюты задержали в Хамовниках

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В Москве сотрудники полиции в Хамовниках задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве при обмене валюты. Об этом рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 11 января.

В полицию обратился 58-летний житель Московской области. Он рассказал, что хотел обменять крупную сумму на иностранную валюту, но не смог воспользоваться для этого своим паспортом. Тогда он познакомился в Сети с мужчиной, который согласился ему помочь за небольшое денежное вознаграждение.

Незнакомец в отделении банка обменял более 5,4 миллиона рублей на иностранную валюту и отдал пакет с деньгами заявителю. В автомобиле мужчина обнаружил, что среди настоящих банкнот есть часть поддельных купюр с надписью, что они не являются платежным средством. Ущерб составил свыше 600 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан, на данный момент он находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

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