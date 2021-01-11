Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подозреваемого в мошенничестве при обмене валюты задержали в Хамовниках
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Подозреваемого в мошенничестве при обмене валюты задержали в Хамовниках

Виктория Родимкина

Происшествия

В Москве сотрудники полиции в Хамовниках задержали мужчину, которого подозревают в мошенничестве при обмене валюты. Об этом рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 11 января.

В полицию обратился 58-летний житель Московской области. Он рассказал, что хотел обменять крупную сумму на иностранную валюту, но не смог воспользоваться для этого своим паспортом. Тогда он познакомился в Сети с мужчиной, который согласился ему помочь за небольшое денежное вознаграждение.

Незнакомец в отделении банка обменял более 5,4 миллиона рублей на иностранную валюту и отдал пакет с деньгами заявителю. В автомобиле мужчина обнаружил, что среди настоящих банкнот есть часть поддельных купюр с надписью, что они не являются платежным средством. Ущерб составил свыше 600 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан, на данный момент он находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Читайте также: Россиян предупредили о новом способе обмана телефонными мошенниками

Хамовникизадержание подозреваемогомошенничество
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Все мнения
О проекте