Новак рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году

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В 2020 году бензин Аи-92 подорожал примерно на два процента, что намного ниже темпов инфляции. Об этом заместитель главы правительства России Александр Новак заявил в понедельник, 11 января.

Он напомнил, что в прошлом году происходили колебания оптовых цен на топливо. Волатильность, по словам вице-премьера, была связана с обстановкой на глобальном нефтяном рынке, а также зависела от спроса и предложения в моменте.

— Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм. В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции, — цитирует ТАСС Новака.

Он добавил, что кабмин и Министерство энергетики РФ держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо как на оптовом, так и на розничных рынках.

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