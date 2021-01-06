Новак заявил о росте мирового спроса на рынке нефти

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В феврале — марте 2021 года Россия увеличит добычу нефти согласно ОПЕК+ в сумме на 130 тысяч баррелей в сутки. Об этом в среду, 6 января, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, мировой спрос на рынке нефти растет.

— Россия увеличит добычу в феврале на 65 тысяч баррелей и в марте еще дополнительно на 65 тысяч баррелей в сутки, — цитирует Новака ТАСС.

Кроме того, добыча нефти в Казахстане так же вырастет. Остальные страны, которые вошли в сделку ОПЕК+, сохранят уровень января. Саудовская Аравия уменьшит производство нефти сразу на миллион баррелей в сутки из-за желания быстрыми темпами обеспечить сокращение остатков на мировых нефтяных рынках.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти марки Brent поднялась выше 54 долларов впервые с февраля.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта 2020-го нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

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