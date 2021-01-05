Новак назвал решение Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти новогодним подарком

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Решение Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в феврале и марте в рамках сделки ОПЕК+ является новогодним подарком мировому рынку нефти. Об этом во вторник, 5 января, сообщил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

— Это новогодний подарок для нефтяного рынка, который сегодня переполнен, для того, чтобы снизить остатки более быстрыми темпами, — цитирует Новака ТАСС.

Он отметил, что Саудовская Аравия вносит значительный вклад в ситуацию с восстановлением нормального уровня запасов на мировых рынках. Новак добавил, что сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в ноябре 2020 года была выполнена более чем на 100 процентов.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта 2020-го нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

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