Казахстан и Россия увеличат добычу нефти в феврале в рамках сделки ОПЕК+

Фото: twitter.com/AAEnergyNews

Казахстан и Российская Федерация в феврале увеличат добычу нефти на 75 тысяч баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. Об этом во вторник, 5 января, рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана по итогам министерского заседания стран ОПЕК+.

Отмечается, что Казахстан нарастит добычу нефти в феврале и марте на десять тысяч баррелей в сутки, а Россия — на 65 тысяч баррелей в сутки. Обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в феврале и марте составят 1,427 миллиона баррелей в сутки и 1,437 миллиона баррелей в сутки соответственно, сообщает ТАСС.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта 2020-го нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

Читайте также: Новак заявил, что сделка ОПЕК+ смогла спасти мировой энергетический рынок