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Новак заявил, что сделка ОПЕК+ смогла спасти мировой энергетический рынок
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Новак заявил, что сделка ОПЕК+ смогла спасти мировой энергетический рынок

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в 2020 году спасла мировой энергетический рынок от коллапса. Об этом в понедельник, 4 января, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Он отметил, что заключение также не допустило падения стоимости на нефть до отрицательных значений.

— Были риски, что если не предпринимать совместных скоординированных действий по сокращению добычи, то цены, может быть, и в минус ушли (бы), а добыча сократилась бы в хаотичном режиме везде, — пояснил Новак в интервью РБК ТВ.

По его мнению, странам удалось договориться, чтобы крупные экспортеры провели определенную политику по сокращению.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

Читайте также: РФ поддержит рост добычи ОПЕК+ с февраля на 500 тысяч баррелей

Александр НовакэнергетикаОПЕК+
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