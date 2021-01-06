Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 54 долларов впервые с февраля

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Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже составила 54,02 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные площадки на 05:27 по московскому времени.

В свою очередь нефть марки WTI дорожает на 0,5 процента — ее цена достигнет 50,26 доллара за баррель, передает ТАСС.

Такие изменения на рынке происходят на фоне решения РФ и Казахстана нарастить объемы добычи нефти в рамках ОПЕК+. При этом в целом в рамках договора страны сократят добычу нефти.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта 2020-го нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

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