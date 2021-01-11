В Минфине назвали сроки стабилизации ситуации с ценами на топливо

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Текущий рост оптовых цен на топливо в России сгладят через демпфер в течение одного–двух месяцев. Об этом заявило Министерство финансов страны.

В ведомстве отметили, что эти меры позволят гарантировать стабильность стоимости топлива для потребителей.

— Ожидаем, что рост цен на топливо по итогам этого года не превысит уровня инфляции, — цитирует РИА Новости сообщение Минфина.

В министерстве добавили, что механизм демпфера уже доказал свою эффективность в 2019–2020 годах, по итогам которых топливо на АЗС подорожало менее чем на три процента, что является «самыми низкими показателями за последние несколько лет».

Напомним, демпфер разработали в 2018 году. Суть данного механизма состоит в обеспечении стабильных цен для потребителей в рознице на АЗС вне зависимости от стоимости нефти. Механизм действует на цену топлива балансирующим образом, так как при росте стоимости черного золота компании получают субсидию из бюджета для сдерживания роста розничной цены топлива на внутреннем рынке не выше инфляции.

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