Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Минфине назвали сроки стабилизации ситуации с ценами на топливо
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Минфине назвали сроки стабилизации ситуации с ценами на топливо

Ростислав Зубков

Экономика

Текущий рост оптовых цен на топливо в России сгладят через демпфер в течение одного–двух месяцев. Об этом заявило Министерство финансов страны.

В ведомстве отметили, что эти меры позволят гарантировать стабильность стоимости топлива для потребителей.

— Ожидаем, что рост цен на топливо по итогам этого года не превысит уровня инфляции, — цитирует РИА Новости сообщение Минфина.

В министерстве добавили, что механизм демпфера уже доказал свою эффективность в 2019–2020 годах, по итогам которых топливо на АЗС подорожало менее чем на три процента, что является «самыми низкими показателями за последние несколько лет».

Напомним, демпфер разработали в 2018 году. Суть данного механизма состоит в обеспечении стабильных цен для потребителей в рознице на АЗС вне зависимости от стоимости нефти. Механизм действует на цену топлива балансирующим образом, так как при росте стоимости черного золота компании получают субсидию из бюджета для сдерживания роста розничной цены топлива на внутреннем рынке не выше инфляции.

Читайте также: Новак рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году

Минфин РФцена на топливоРоссия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Юлия Зименко
Юлия Зименко

Все мы верим в тебя, Дедушка Мороз. И в себя

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Все мнения
О проекте