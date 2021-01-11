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Столичные энергетики завершили второй этап реконструкции подстанции «Баскаково»
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Столичные энергетики завершили второй этап реконструкции подстанции «Баскаково»

Виктория Родимкина

Город

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили второй этап масштабной реконструкции подстанции «Баскаково» на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса в понедельник, 11 января.

Уточняется, что в питающем центре установили современное электрооборудование отечественного производства, также были заменены масляные выключатели на экологичные элегазовые. Специалисты смонтировали автоматизированную систему дистанционного управления электрооборудованием и микропроцессорные системы релейной защиты и автоматики.

Новое оборудование уже поставили под напряжение, а энергетики приступили к третьему этапу реконструкции подстанции. Полностью модернизировать сооружение планируется к концу 2021 года.

Благодаря реконструкции уже повышено качество контроля за работой энергообъекта и надежность электроснабжения более 1,5 миллиона потребителей.

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