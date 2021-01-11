Столичные энергетики завершили второй этап реконструкции подстанции «Баскаково»

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили второй этап масштабной реконструкции подстанции «Баскаково» на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса в понедельник, 11 января.

Уточняется, что в питающем центре установили современное электрооборудование отечественного производства, также были заменены масляные выключатели на экологичные элегазовые. Специалисты смонтировали автоматизированную систему дистанционного управления электрооборудованием и микропроцессорные системы релейной защиты и автоматики.

Новое оборудование уже поставили под напряжение, а энергетики приступили к третьему этапу реконструкции подстанции. Полностью модернизировать сооружение планируется к концу 2021 года.

Благодаря реконструкции уже повышено качество контроля за работой энергообъекта и надежность электроснабжения более 1,5 миллиона потребителей.

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