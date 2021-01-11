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«Певец не виноват»: Пригожин — о «присвоении» миллиона Михайловым за отмененный концерт
Фото: Предоставлено Стасом Михайловым

«Певец не виноват»: Пригожин — о «присвоении» миллиона Михайловым за отмененный концерт

Олег Сыров

Звезды

Продюсер из Казани обвинил певца Стаса Михайлова в присвоении одного миллиона рублей, выплаченного артисту в качестве задатка в марте 2020 года за концерт, отмененный в связи с пандемией. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Известно, что Арбитражный суд города Москвы назначил судебное заседание по иску некого Фарита Мухамедьярова на 25 января 2021 года, слушание дела состоится в 17:35.

Известный эстрадный продюсер Иосиф Пригожин высказался о данном скандале следующим образом:

— Я не судья. Суд решит, кто прав, а кто нет. Но обстоятельства выглядят так. Михайлов не отказывается от исполнения концерта. Аванс сохраняется. Позже при первой возможности он отработает. Певец, ведь, не виноват, что случился коронавирус! — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Пригожин пояснил, что сумма, рассматриваемая в споре, не велика. Продюсер заметил, что не стал бы требовать срочно вернуть долг. По его мнению, есть объективные причины отмены концерта, который можно перенести на благоприятное время — после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса.

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