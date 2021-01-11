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«Сводить концы с концами»: Цискаридзе рассказал о своей зарплате в Большом театре
Фото: youtube.com/MAXMANIA

«Сводить концы с концами»: Цискаридзе рассказал о своей зарплате в Большом театре

Виктория Федотова

Звезды

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, сколько получал в труппе Большого театра.

— Мне платили сначала очень мало, я был артистом кордебалета второй категории. На это нельзя жить, только сводить концы с концами. Они получают не больше ста с лишним тысяч, если они еще не москвичи и снимают жилье. Это небольшие деньги, — заявил Цискаридзе.

Когда он стал премьером Большого театра, гонорары стали высокими.

— Я много получал, большую зарплату, я работал на полторы ставки. Но в моей жизни что случилось: в начале двухтысячных я попал в телевизор, я не зависел от зарплаты в театре. Почему бесились все мои руководители: мне было все равно, дали мне спектакль или не дали. Любая моя съемка перекрывала зарплату в театре, — пояснил артист.

По словам Цискаридзе, он мог приехать в регион и получить за выход на сцену столько же, сколько его коллеги за полгода работы — 100 или 200 тысяч рублей.

Видео опубликовано на YouTube.

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Николай ЦискаридзеинтервьюБольшой театр
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