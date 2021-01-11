Казахстан приостановил прокачку нефти из-за проблем с электричеством

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Казахстан прекратил прокачку нефти из-за проблем с энергоснабжением. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

По его словам, проблемы начались ранним утром этого дня: из-за сильных морозов две области на севере республики остались без электричества. Под удар непогоды попала и нефтеперекачивающая станция, подающая топливо в систему «Транснефти».

— С 05:00 (по Москве — прим. «ВМ») прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП, — цитирует ТАСС Демина.

Он уточнил, что в Сибири из-за аномальных холодов в первые дни января были зафиксированы отклонения от графика сдачи черного золота в систему с месторождений. Нарушения незначительны — их можно компенсировать до конца месяца, считает Демин.

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